Пятница, 26 Июня 2020 16:43

АрмИнфо. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна, бывшего командующего войсками Полиции РА Левона Ераносяна и других, и направила дело в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана.

Напомним, что по делу, помимо Гаспаряна и Ераносяна, проходят в качестве обвиняемых экс-глава Управления внутреннего аудита Вардан Тунян и командующий воинской части войск полиции Гурген Григорян.

Согласно обвинению, были раскрыты случаи злоупотребления должностным положением, совершенного Владимиром Гаспаряном и Левоном Ераносяном должностного подлога и хищения в особо крупных размерах из государственных средств, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 114 млн драмов. В ходе предварительного следствия было восстановлено 64 млн драмов.

За совершение вышеуказанных преступных деяний Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (два эпизода) и части 2 статьи 308 (два эпизода) УК РА; Левону Ераносяну - пункту 1 части 3 статьи 179, части 1 статьи 314 и части 2 статьи 308 УК РА; Вардану Туняну - по части 2 статьи 38-308, части 2 статьи 308 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 УК РА; Гургену Григоряну - по части 2 статьи 38-308 УК РА.