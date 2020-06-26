Пятница, 26 Июня 2020 15:13

АрмИнфо. Я буду продолжать работать. Об этом 26 июня журналистам заявила уже бывший судья Конституционного суда Альвина Гюлумян.

Напомним, что полномочия Гюлумян были прекращены с сегодняшнего дня согласно конституционным поправкам. Ранее на своей странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о том, что 26 июня изменения в Конституцию вступили в силу, и Грайр Товмасян больше не является председателем Конституционного суда, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС. Между тем Гюлумян заявила журналистам, что никто еще не констатировал, что ее полномочия завершены.

<Конституционная норма была принята, однако существует закон <О Конституционном суде>, которым регулируется организация и деятельность КС. В этом случае, силой закона, мы все еще продолжаем работать>, - заявила она, добавив, что документа о принятом на заседании суда протокольном решении о завершении полномочий судей нет. Таким образом, по ее словам, заявления о прекращении полномочий вышеуказанных лиц не являются основанием и правовой основой.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена. Согласно закону, в условиях отсутствия председателя и зампредседателя КС, полномочия председателя временно исполняет самый пожилой судья, то есть Ашот Хачатрян.