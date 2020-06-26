﻿
 Пятница, 26 Июня 2020 15:13
Карина Манукян

Альвина Гюлумян: Я буду продолжать работать

Альвина Гюлумян: Я буду продолжать работать

АрмИнфо. Я буду продолжать работать.  Об этом 26 июня журналистам заявила уже бывший судья Конституционного суда Альвина Гюлумян.

Напомним, что полномочия Гюлумян были прекращены с сегодняшнего дня согласно конституционным поправкам. Ранее на своей странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о том, что 26 июня изменения в Конституцию вступили в силу, и Грайр Товмасян больше не является председателем Конституционного суда, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС. Между тем Гюлумян заявила журналистам, что никто еще не констатировал, что ее полномочия завершены.

<Конституционная норма была принята, однако существует закон <О Конституционном суде>, которым регулируется организация и деятельность КС. В этом случае, силой закона, мы все еще продолжаем работать>, - заявила она, добавив, что документа о принятом на заседании суда протокольном решении о завершении полномочий судей нет. Таким образом, по ее словам, заявления о прекращении полномочий вышеуказанных лиц не являются основанием и правовой основой.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена. Согласно закону, в условиях отсутствия председателя и зампредседателя КС, полномочия председателя временно исполняет самый пожилой судья, то есть Ашот Хачатрян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Армению прибыла группа итальянских врачейВ Армению прибыла группа итальянских врачей
Премьер РА: Борьба с коронавирусом должна стать приоритетом для каждого из насПремьер РА: Борьба с коронавирусом должна стать приоритетом для каждого из нас
Министр: Горис претендует на то, чтобы стать одним из важных культурных центров АрменииМинистр: Горис претендует на то, чтобы стать одним из важных культурных центров Армении
За истекшие сутки в Армении выявлено 662 новых случаев заболеваемости коронавирусомЗа истекшие сутки в Армении выявлено 662 новых случаев заболеваемости коронавирусом
Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го июняЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 29-го июня
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
Поиск по дням

2013 , 2014