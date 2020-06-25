Четверг, 25 Июня 2020 17:46

АрмИнфо.Запрет на международное регулярное авиасообщение в Грузии официально продлён до 31 июля. Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой Агентстве гражданской авиации Грузии.

Согласно источнику, в ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полётов и утверждения расписания. По информации Агентства, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию.

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что возобновление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля. <С большой долей вероятности нам придётся перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля>, - отметила Турнава.

Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. <Главное - здоровье наших граждан>, - сказала она.

Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан.

Ранее, грузинские власти сообщали, что откроют границы для иностранных туристов с 1 июля, но планируется принимать их только из стран с низким уровнем распространения коронавируса.

Также сообщалось, что в ближайшие дни власти Грузии должны представить список "зеленых стран", то есть безопасных с эпидемиологической точки зрения. Как ожидается, въезд разрешат путешественникам из Германии, Чехии, Австрии, стран Балтии. При этом отмечается, что судя по всему, Россия, Турция, Армения и еще несколько стран, из которых Грузия принимает больше всего туристов, в этот список не попадут.