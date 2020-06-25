АрмИнфо. Авиакомпания IcelandAir 11 июля совершит прямой рейс из Лос-Анджелеса в Ереван.
Согласно сообщению, поступившем в АрмИнфо, этим рейсом смогут воспользоваться граждане Армении и иностранцы, имеющие разрешение на
постоянное жительство в РА, а также те иностранцы, у кого есть в республике родственники.
Рейс будет совершен на Boeing 767, в наличии места бизнес и эконом класса. Самолет совершит дозаправку в Рейкьявике (остановка час).
Общее время полета 15 часов. Стоимость билетов эконом класса на данный момент 655 тыс . драм.
Подробности о рейсе можно узнать, обратившись в Spinnaker Travel Club по номерам: +37491323264 Viber, Whats app или посетив сайт www.amenoor.am .