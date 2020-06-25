Четверг, 25 Июня 2020 17:08

АрмИнфо. Авиакомпания IcelandAir 11 июля совершит прямой рейс из Лос-Анджелеса в Ереван.

Согласно сообщению, поступившем в АрмИнфо, этим рейсом смогут воспользоваться граждане Армении и иностранцы, имеющие разрешение на

постоянное жительство в РА, а также те иностранцы, у кого есть в республике родственники.

Рейс будет совершен на Boeing 767, в наличии места бизнес и эконом класса. Самолет совершит дозаправку в Рейкьявике (остановка час).

Общее время полета 15 часов. Стоимость билетов эконом класса на данный момент 655 тыс . драм.

Подробности о рейсе можно узнать, обратившись в Spinnaker Travel Club по номерам: +37491323264 Viber, Whats app или посетив сайт www.amenoor.am .