Четверг, 25 Июня 2020 14:07

АрмИнфо. 82 семьи-беженцев из Азербайджана, которые не имели крова над головой в течение 30 лет, получили сертификаты на покупку жилья общей стоимостью на 1.66 млрд драмов. Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы Армении.

Сертификаты были предоставлены в рамках II этапа программы по выдаче сертификатов на приобретение квартир беженцами из Азербайджана.

Сообщается, что документы 122 семей-беженцев по I этапу программы, которые все еще не получили сертификаты, находятся на рассмотрении у специально созданной межведомственной комиссии.

С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что бенефициарами являются в основном пожилые люди, сотрудники Миграционной службы лично доставляют сертификаты по месту жительства.

Напомним, что 27 мая этого года Правительство приняло проект решения о реализации этапа программы, согласно которой 185 семей получат сертификаты на приобретение квартир общей стоимостью в 2.1 млрд. драмов. Отметим, что в рамках I этапа программы 112 семей были обеспечены жилищными сертификатами. В общей сложности в 2019 году на эти цели было направлено 1.5 млрд драмов.

Сертификаты на покупку квартир предоставляются исходя из соответствующего правительственного решения от 27 декабря 2018 года. В программу вовлечены семьи беженцев, которые проживают в частных общежитиях и гостиницах, что ставит их перед перспективой в любой момент лишиться крова и оказаться на улице в условиях отсутствия эффективных правовых механизмов их защиты. Таким образом, в рамках программы в административных районах Еревана пошагово и окончательно решаются жилищные вопросы семей, депортированных из Азербайджана.