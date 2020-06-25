Четверг, 25 Июня 2020 14:06

АрмИнфо. В рамках программы <Программа содействия охраняемым территориям - Армения>, осуществляемой Министерством окружающей среды РА, биосферному комплексу <Зангезур> и Капанскому лесному хозяйству было оказано техническое содействие.

Как сообщает министерство, им было предоставлено техническое оборудование итальянского производства с целью развития питомникового хозяйства, а также осуществления работ по лесовосстановлению придорожных участков в противопожарных целях.

ГНКО <Биосферный комплекс <Зангезур>> образован 19 декабря 2013 года и занимает 79660.5 га территории. Цель - сохранить и восстановить животный и растительный мир, естественную экосистему, ландшафтное разнообразие, уникальные памятники природы, а также обеспечить естественное развитие природных ресурсов. Биосферный комплекс включает в себя 7 особо охраняемых территорий Сюникской области: заказники, заповедник и национальный парк. Ранее сообщалось, что на его территории в ходе мониторинга были обнаружены краснокнижные арменийские муфлоны