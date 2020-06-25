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 Четверг, 25 Июня 2020 13:57
Давид Степанян

Взгляд из Москвы: В Армении Россия играет единственную роль - геополитическую

Взгляд из Москвы: В Армении Россия играет единственную роль - геополитическую

АрмИнфо. В связи с Арменией Россия играет одну единственную роль - геополитическую, выступая в качестве союзника гарантом обеспечения безопасности и независимости республики в случае появления соответствующих угроз. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Иных политических ролей, иного серьезного участия России в делах Армении я лично не вижу.  Максимум - участие отдельных российских политиков в обсуждениях различных аполитичных проблем и вопросов двусторонней важности. В качестве примера отвечу работу "Евразийского клуба", одним из соавторов которого я являюсь. Наша работа заключается в организации и проведении научных конференций по интеграционным вопросам", - подчеркнул он.

В этом свете, Лепехин российского содействия противникам армянской власти не видит. В первую очередь ввиду продолжения традиционной внешнеполитической линии Москвы по приоритетному сотрудничеству с властями любой страны мира. Ключевым в этой линии, на взгляд эксперта, является общественное мнение в данных странах, пренебрегать коим не в правилах России.

На его взгляд, эксклюзивность России в отношениях с Арменией скорее сконцентрирована в экономике. А одним из главных факторов, обеспечивающих экономический рост в Армении, является ее участие в ЕАЭС. В частности, максимальная доступность российского рынка армянскому экспорту.

"На мой взгляд, председательство Армении в ЕАЭС в 2019 году лишь укрепило армяно- российские отношения. И я оцениваю существующий уровень крайне положительно. Развитие отношения между Арменией и Россией продолжается. Соответственно и мы продолжаем нашу работу в данном направлении. И, на мой взгляд, именно СМИ наших стран играют в этом достаточно важную роль", - подытожил Лепехин.

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