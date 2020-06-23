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 Вторник, 23 Июня 2020 13:03
Давид Степанян

Политолог: Лишь арест Кочаряна предотвратит дальнейшее затягивание суда

Политолог: Лишь арест Кочаряна предотвратит дальнейшее затягивание суда

АрмИнфо. Логика "дела Кочаряна" заключается в затягивании по возможности судебного процесса. Во всяком случае, таковой она видится его адвокатам. Подобное мнение выразил АрмИнфо член политической инициативы <Во имя республики>, политолог Роберт Гевондян.

20 июня Апелляционный суд Армении под председательством Арсена Никогосяна принял решение освободить экс-президента Роберта Кочаряна из-под ареста под залог в 2 млрд. драмов. Генпрокуратура уже озвучила намерение обжаловать решение Апелляционного суда в Кассационном суде.

"Первым бенефициарием подобного затягивания процесса является сам Роберт Кочарян в лице собственных адвокатов. Последние тем самым пытаются предотвратить начало, собственно, самого суда. Они прекрасно понимают, что в этом случае неминуемо всплывут подробности, произошедших, по всей вероятности, серьезных преступлений. Соответственно, тактика защиты Кочаряна заключается в замене ареста другой мерой пресечения. Лишь его арест лишает смысла дальнейшее затягивание суда. Во всех остальных случаях ничто не мешает адвокатам тянуть резину до бесконечности", - подчеркнул он.

Учитывая, что в рамках процесса предстоит допросить 800 свидетелей, плюс ходатайства о самоотводе, другие ходатайства участников процесса, судебный процесс, по его мнению, можно тянуть хоть 10 лет. Согласно Гевондяну, находясь на свободе весь этот период, Кочарян может надеяться на изменения в политической ситуации. Подобный затяжной процесс, по его оценкам, вполне соответствует интересам внешних сил.  Последние, в частности, Россия уже пытаются задействовать "дело Кочаряна" с целью продавливания собственных интересов в отношениях с Арменией.

По оценкам политолога, Кочарян представляет собой опасность как на свободе, так и за решеткой, при условии, что его влияние на политическом поле, его возможности не нейтрализованы. Таким образом, основная проблема выхода Кочаряна из под ареста - это отсутствие в этом случае у него и у его адвокатов заинтересованности вести судебный процесс к завершению.

"Если же Кочарян будет дожидаться завершения судебного процесса за решеткой, исчезнет и его заинтересованность в затягивании суда. В этом вся основная проблема. И с точки зрения полноценного осуществления правосудия очень важно, чтобы экс-президент находился в неволе. Имеющееся у Кочаряна определенное политическое влияние обусловлено его связями и влиянием времен президентства. Учитывая его постоянную связь с внешним миром даже под арестом, для его деятельности неволя помех практически не представляет. Он может ее вести как на свободе, так и под арестом", - подытожил политолог. 

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