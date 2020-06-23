Вторник, 23 Июня 2020 11:37

АрмИнфо. Ряд организаций распространили заявление, в котором призвали власти активизировать борьбу против прежнего коррупционного режима, который под флагом оппозиции пытается подорвать суверенитет Армении.

<В последние месяцы представители бывших властей Армении, осуществливших захват государства на протяжении 20-и лет, а также их сторонники, с большей активностью объединяют свои силы во внутренней и внешней сферах против нынешних властей, избранных посредством легитимных и свободных и выборов. Бывшие и нынешние чиновники, составившие органическую часть системной коррупции, массовых, продолжительных и грубейших нарушений прав человека, атмосферы безнаказанности, впряглись в процесс попыток обесценить законодательную, исполнительную и судебную власть, обесценить идеи демократии и подорвать суверенитет государства.

Способствующими этому процессу обстоятельствами являются шаги действующей власти, направленные на нейтрализацию фрагментарных, краткосрочных угроз. В результате власть, обладающая более 70% легитимностью, близка к невыполнению важнейшего обязательства вотума доверия, а именно - дать политическую и правовую оценку силам, осуществившим и содействовавшим захвату государства до <бархатной революции>, а также правонарушениям прошлого посредством механизма и инструментария переходного правосудия.

Вследствие отсутствия политической и правовой оценки относительно долгосрочных последствий захвата государства, сказавшихся на национальной безопасности, экономике и внешней политике, представители прежнего режима не только избегают ответственности, прикрывая преступления против конституционного строя и государства и представляя возбужденные уголовные дела в качестве политических преследований, но и скрываются под именем <оппозиции> и, сплотившись, демонстрируют нескрываемые притязания на захват власти.

В то же время, в разных ветвях и структурах действующей власти продолжают оставаться сторонники прежнего режима, и непростительная отсрочка шагов, направленных на системные реформы, дает этим силам возможность изнутри государственного управления обесценить все усилия, направленные на восстановление демократического и правового государства.

В отличие от этой консолидации сил, политическая сила, имеющая абсолютное большинство в Национальном собрании, направляет свои усилия на краткосрочные шаги, месяцами замедляя коренное решение по актуальным и насущным проблем (кризис вокруг Конституционного суда и всей судебной системы), что может перерасти в серьезнейший политический кризис. Конституционный суд на многочисленных примерах показал, что в состоянии воспрепятствовать осуществлению правосудия и реформированию судебной системы, признавая антиконституционными правовые пути, которые угрожают личной неприкосновенности или неприкосновенности собственности бывших чиновников, а также вытеснению криминально- олигархической системы из политики.

Таким образом, призываем власти взять на себя инициативу незамедлительно дать политическую и правовую оценку правонарушениям прошлого, и совершить переход от краткосрочных шагов к реализации стратегических целей, установив конечной целью осуществление правосудия, установление реального разделения властей, независимости судебной системы и надлежащих механизмов парламентского контроля. Несмотря на разногласия, возникшие вследствие нерешительности действующих властей, тем не менее, гражданское общество, считающее демократию безоговорочной целью, направит все свои усилия на обеспечение непрерывности революционных процессов и окончательное утверждение ценностей революции>, - говорится в заявлении.

Под документом подписались Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Клуб журналистов <Аспарез>, Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества, Фонды Открытого общества- Армения.