Понедельник, 22 Июня 2020 20:25

АрмИнфо. Да, собрания сейчас ограничены, согласно положению о режиме чрезвычайного положения, запрещено проведение собраний, но кто сказал, что участники потенциального собрания должны обязательно выразить недовольство действующим правительством.

Об этом 22 июня в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, реагируя на вопрос о том, что многие оппозиционные силы обвиняют действующие власти в продлении режима ЧП из политических соображений.

"А кто сказал, что в 5-10-20 или даже в 100 раз больше участников этого потенциального митинга не должно было выражать недовольство деятельностью некоторых коррупционеров? В целом это надо учитывать. И некоторые должны быть благодарны, что в Армении чрезвычайное положение, и нет возможности проводить собрания, потому что, в противном случае думаю, сторонники революции, в неторных случаях провели бы массовые собрания и сказали бы свое слово как минимум в ряде конкретных случаев, в связи с деятельностью определенных лиц.

Позвольте также констатировать, что некоторые так называемые круги, дающие подобные комментарии, переоценивают свою силу проведения митингов в Армении. Потому что если под митингом имеется в виду доставка ограниченного числа людей на площадь за 10 тысяч драмов и их надежда на них, то их надежды очень быстро развеются после окончания чрезвычайного положения", - заявил Пашинян.

Вместе с тем премьер отметил, что сегодня правительство поставило перед собой задачу, сделать так, чтобы люди меньше заражались. По его словам, и если сегодня правительство пошло на ограничение деятельности научных учреждений, школ, детских садов, и других центров, подобные комментарии неуместны.

"Еще раз повторяю, это еще большой вопрос, кто больше и быстрее приведет сторонников на митинг - сторонники революции или противники правительств. Еще вопрос, кто быстрее решал бы вопросы посредством этих митингов", - сказал премьер.

Меж тем на уточнение, о том, когда будет восстановлено регулярное авиасообщение со странами Евразийского экономического союза, особенно с Россией, учитывая то обстоятельство, что множество соотечественников из-за пандемии не смогли выехать на заработки за рубеж, как это делали прежде, Пашинян, в частности, сказал: "Это зависит от ситуации с пандемией не только в Армении, но и в России. Но, наш основной план таков - попробовать обеспечить работой наших граждан, чтобы у них была возможность работать здесь, а не ездить на сезонные заработки. В любом случае, мы то, что обещали капитальными проектами, уже осуществляем, по некоторым из них уже проведены тендеры. Работы по возможности будут выполнены эффективно, и у наших граждан будет возможность работать на местах", - подытожил премьер.