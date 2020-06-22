Понедельник, 22 Июня 2020 20:22

АрмИнфо. Мы люди с государственным мышлением и понимаем, что какие бы ошибки не совершали власти, неправильно требовать отставки правительства в кризисных ситуациях. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Просвещенная Армения> Тарон Симонян.

На вопрос, считает ли он, что партия <Процветающая Армения> выдвинула неверные требования, Симонян заметил: <Мы представляем свою позицию по данному вопросу. Но, после того, как ситуация стабилизируется мы поднимем вопрос, связанный с ответственностью некоторых лиц. Более того, мы уже заявляли об этом.

Вопрос касается и министра образования. Мы намерены узнать, какие реформы были проведены за последние два года. Но я не буду сейчас перечислять всех тех, о чьей ответственности мы намерены поднять>,- заявил депутат.

Симонян также отметил, что следует сформировать комиссию по расследованию ситуация в связи с коронавирусом, чтобы понять, кто

какую совершил ошибку.

Отметим, что на прошлой неделе фракция <Процветающая Армения> выступила с инициативой по созданию следственной комиссии, которая займется расследованием всех событий, связанных с эпидемией коронавируса. В том числе комиссия изучит, как были израсходованы средства, направленные на борьбу с эпидемией.