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 Понедельник, 22 Июня 2020 18:54
Марианна Мкртчян

Премьер: В Армении ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется

Премьер: В Армении ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется

АрмИнфо.  В Армении ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется. Об этом 22 июня в ходе брифинга заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

"Наблюдается некая стабилизирующаяся ситуация в этой области, однако нет гарантий, что эта тенденция сохранится. Поэтому крайне важно, чтобы наши граждане продолжили соблюдать противоэпидемиологические меры, а именно это носить маски повсеместно, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию", - сказал премьер Армении.

Вместе с тем он добавил, что задача, которую перед собой поставили власти реализуется, и цены на маски в стране снижаются изо дня в день. При этом он добавил, что согласно последним данным, на сегодняшний день каждый 10 человек инфицируют 11 лиц вокруг себя. При этом премьер призвал граждан, каждый день 5 минут своего времени тратить на то, чтобы раздавать маски тем, кто в этом нуждается.

Пашинян также выразил благодарность всем иностранным врачам, которые протянули руку помощи Армении и приехали для оказания помощи в преодолении пандемии.

Премьер РА в заключение проинформировал, что с первых дней в Армении используется препарат дексаметазон, который считается эффективным в лечении вируса и в будущем его применение будет расширено, но предостерег граждан от его домашнего применения, призвав не заниматься самолечением.

По данным на 11:00 часов 22 июня, в Армении выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели  129 пациентов. В общей сложности, в республике было подтверждено 20588 случаев коронавируса, выздоровел 9131 человек, скончались 360. За последние сутки болезнь унесла жизни 10-и человек в возрасте от 53-х до 85-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.  За минувший день были зафиксированы также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 117. На данный момент фактическое лечение получают 10980 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 96843 теста на коронавирус.

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