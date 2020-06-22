Понедельник, 22 Июня 2020 17:30

АрмИнфо. Министерство окружающей среды РА проводит обсуждения с Секретариатом ЮНЕСКО по новым программам сотрудничества.

В рамках программы участия ЮНЕСКО на 2020-2021 гг., со стороны министерства был представлен в Секретариат ЮНЕСКО проект <Эффективное управление геологическими ландшафтами и природными памятниками области Вайоц Дзор для сохранения геологического разнообразия и устойчивого развития культурно-ландшафтного наследия>. Рассматривается реализация ряда действий, в том числе модернизация списка геологических, гидрогеологических и природно-исторических памятников природы; работы по уточнению четкого расположения памятников и составления соответствующих познавательно-информационных материалов; развитие экологического образования и повышение информированности общественности; комплексное рассмотрение культурно-ландшафтного наследия как перспективного направления развития экологического туризма в Вайоц Дзоре. В целях обеспечения исходной информации, необходимой для осуществления программы, специалисты министерства провели познавательные маршруты, включив места геологических, водографических, тектонических и историко-культурных памятников области Вайоц Дзор.

Для каждого памятника будет составлен пакет информационных материалов, в котором будет описано значение памятника в том числе с точки зрения истории геологического развития региона, а также археологических исследований. Ожидается, что планируемые работы станут стимулом для обучения детей школьного возраста природоохранным навыкам