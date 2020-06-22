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 Понедельник, 22 Июня 2020 17:19
Ани Мшецян

<Мой шаг>: Оппозиция называет всякий процесс, связанный с решением кризиса в КС антигосударственным шагом

<Мой шаг>: Оппозиция называет всякий процесс, связанный с решением кризиса в КС антигосударственным шагом

АрмИнфо.Всякие действия парламентского большинства, направленные на реформы в судебно-правовой системе расцениваются оппозицией в качестве неправовых шагов. Такое мнение в беседе с журналистами выразила глава парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц после того как большинство в НС РА проголосовало за конституционные поправки, направленные на реформирование Конституционного суда.

По ее словам, когда власть предложила провести конституционный референдум, отклики оппозиции были такими же. <Тогда оппозиция отмечала, что наилучшим вариантом будет обсуждение данного вопроса в парламенте не вынося его на референдум. Сегодня они говорят об обратном. Я была бы очень рада, что бы те представители оппозиции, которые в свое время выражали данную точку зрения, сегодня присутствовали на заседании и голосовали>, - подчеркнула Макунц.

Что касается обвинений в том, что таким образом власть осуществляет конституционный переворот, Макунц заявила: <В Конституции, законодательстве и регламенте Национального Собрания четко зафиксированы те полномочия, которые имеют право осуществлять депутаты парламента. Вне этих полномочий мы никаких действий не осуществляем>,- заключила депутат.  Отметим, что парламент Армении в первом чтении принял проект поправок в Конституцию Армении. Согласно поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС. Сегодня же вечером парламент должен принять документ во втором и окончательном чтении. 

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