Понедельник, 22 Июня 2020 16:43

АрмИнфо.Министерство юстиции РА выразило свою позицию по поводу консультативного мнения Венецианской комиссии касательно проекта конституционных изменений.

"В последние несколько месяцев Министерство юстиции тесно сотрудничало с Советом Европы и Венецианской комиссией. По логике этого партнерства, 13 мая 2020 года министр юстиции выдвинул Венецианской комиссии три правовых вопроса, которые касаются реализации новой модели Конституционного суда, предусмотренной конституционными изменениями 2015 года, но не реализованной, уточнения рамок предварительного рассмотрения конституционных изменений Конституционным судом и срока рассмотрения этого вопроса, а также возможность отмены ранее объявленного НС РА референдума, который был приостановлен на основании объявленного из-за эпидемии чрезвычайного положения.

Было опубликовано мнение Комиссии, которая положительно отреагировала на предложение властей. Так, было, по сути, проанализировано, что изменениями 2015 года предусмотрена модель, соответствующая европейским стандартам Конституционного суда, и что европейским стандартом является также то, чтобы после изменения сроков пребывания в должности действующие судьи продолжали оставаться на своем посту до окончания срока, как было предусмотрено до изменений.

Затем Комиссия констатировала, что целью действующих властей по части предлагаемых изменений не является изменение соответствующей демократическим стандартам модели КС или отказ от этой модели, а также нет цели внедрения таких правил, которые позволят политическому большинству контролировать процесс назначения судей. Наоборот, ясно, что цель властей-обеспечить, чтобы новые положения были реализованы, и состав КС как можно скорее отразил введенные в этих положениях демократические критерии.

Комиссия также приняла, что в данном контексте период между принятием изменений и их окончательной реализацией (который может длиться до 20 лет) намного дольше обычного и приводит к срыву реализации изменений 2015 года.

По части председателя суда Комиссия заключила, что с точки зрения европейских критериев приемлемы более короткие сроки полномочий председателей суда, что может способствовать формированию у судей более коллегиальной, чем иерархической атмосферы.

Касаясь ситуации в Армении, Комиссия констатировала, что в случае с Арменией нынешний председатель Конституционного суда будет занимать должность 17 лет, что является еще большим сроком, чем даже предусмотрено новой Конституцией для судей. Это может привести к преобладанию роли председателя суда и не способствует формированию атмосферы коллегиальности между судьями.

Следовательно, заключение Комиссии в том, что в отличие от сроков пребывания в должности судей, по части полномочий председателя суда власти имеют власти имеют больше возможностей исходя из своего усмотрения, и сокращение этого срока возможно. Одновременно Комиссия посоветовав предусмотреть определенный переходный срок.

Комиссия также приняла утверждение властей о том, что выборы действующего председателя Конституционного суда в соответствии с положениями конституции 2005 года (21 марта 2018 года), которые состоялись всего за три недели до вступления в силу изменений 2015 года, противоречат духу этих изменений, которые направлены, с одной стороны, на гарантирование независимости судебной системы и Конституционного суда от парламента, с другой - на обеспечение ротации на посту прелседателя. Действующий председатель КС был избран, когда новые правила относительно сроков пребывания в должности были уже давно приняты. Поэтому его случай полностью отличается от случая председателя Конституционного суда, избранного в соответствии с предыдущей редакцией Конституции, когда не было известно, что срок его правления будет сокращен (имеется в виду случай экс-главы КС Гагика Арутюняна).

Комиссия приняла предложенный правительством вариант, в частности, отметив, что для Армении в этих исключительных условиях возможным решением может быть изменение действующей 213-й статьи, установив выборы новых судей Конституционного суда, одновременно предусмотрев переходный период, который позволит постепенно изменить состав суда. Комиссия подчеркнула, что власти могут более эффективно оценивать продолжительность такого переходного периода.

В последний момент в мнении комиссии был заполнен абзац, в котором комиссия коснулась муссированного в тот же день депутатами Национального собрания проекта конституционных изменений, выразив сожаление о несоответствии предложений мнения, и хотя комиссия в том же абзаце не уточнила, к какому конкретному предложению мнения проект не соответствует, тем не менее, ясно, что имеется в виду предложение об установлении нового переходного срока для судей, пребывающих в должности более 12 лет.

Комиссия также сочла приемлемым предложение правительства, в частности отметив, что ограничение проверки соответствия конституционных изменений неизменными положениями Конституции соответствует европейским стандартам. Кроме того, было отмечено, что Конституционная <неизменность> должна быть узко интерпретирована. А короткий срок предложенного расследования также был признан приемлемым.

Примечательно, что Комиссия особо коснулась заявления представителей Конституционного суда о том, что рассмотрение конституционных изменений Конституционным судом может включать всю Конституцию. В частности, Комиссия предупредила Конституционный суд о расширенном толковании его же полномочий на проведение со стороны КС предварительного следствия. Было отмечено, что с точки зрения Комиссии будет проблематично, если Конституционный суд признает конституционные изменения недействительными, основываясь на абстрактных принципах, которые имеют слабое отношение к несменяемым положениям Конституции, или основываясь на широком толковании этих положений.

<Для Венецианской комиссии важно, чтобы конституционные институциональные принципы, касающиеся независимости Конституционного суда, четко были отделены от личных интересов судей. В связи с этим Конституционный суд должен широко проявить себя, чтобы избежать даже создания впечатления предпочтения личных интересов судей при рассмотрении относящихся к суду изменений>, - отмечается в мнении.

Венецианская комиссия считает, что то, что принятые уполномоченным органом нормы и решения могут быть аннулированы новым решением того же органа, принятым по той же процедуре, является общим принципом общественного права.

Венецианская комиссия вне рамок анализа представленных правовых вопросов также провела наблюдения по некоторым вопросам, которые были приняты к сведению правительством, и всесторонне будут доведены до сведения в ходе всеобъемлющих конституционных изменений.

Подводя итоги, следует отметить, что Венецианская комиссия представила положительное заключение по трем правовым вопросам, выдвинутым властями, подчеркнула легитимную цель предлагаемых решений и их соответствие европейским стандартам.

Правительство Армении выражает удовлетворение эффективным сотрудничеством с Советом Европы и Венецианской комиссией и приложенными усилиями, которые направлены на легитимную цель преодоления кризиса вокруг Конституционного суда в сложившейся ситуации в соответствии с европейскими стандартами>, - отмечается в заявлении Минюста.

Напомним, что в мае текущего года министр юстиции РА Рустам Бадасян

обратился к Генеральному секретарю Совета Европы, направив

<Европейской комиссии за демократию через право> (Венецианская

комиссия) вопросы относительно разрешения кризиса, возникшего вокруг

Конституционного суда Армении.

22 июня днем было созвано внеочередное заседание парламента, на котором обсуждался вопрос о внесении поправок в Конституцию Армении. Согласно поправкам, те судьи КС, которые работали 12 и более лет, будут исключены из КС, а председатель суда Грайр Товмасян продолжит оставаться на своем посту, однако не будет председателем КС. Оппозиционные партии <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> бойкотировали данное заседание. Проект конституциоонных изменений был принят в первом чтении.