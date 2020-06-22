Понедельник, 22 Июня 2020 16:39

АрмИнфо. Мнение Венецианской комиссии, принятое 19 июня и обнародованное сегодня, позволяет решить проблемы, которые были в центре конституционного кризиса между Национальным собранием Армении и Конституционным судом. Об этом отмечается в заявлении Генерального секретаря Совета Марии Пейчинович-Бурич.

При этом она подчеркнула, что в своем мнении Европейская комиссия "Демократия через право" (<Венецианская комиссия>) уточнила сферу охвата пересмотра процесса внесения поправок в Конституцию по части Конституционного суда, и признала возможность Национального собрания отменить свое собственное решение о проведении референдума.

Генсек СЕ добавила, что Венецианская комиссия признала законность выполнения положений Конституции 2015 года, касающихся состава Конституционного суда. Пейчинович-Бурич также констатировала, что для того, чтобы согласовать эту цель с необходимостью сохранить судейский статус и независимость, Венецианская комиссия рекомендовала ввести новый переходный период, продолжительность которого должна быть определена властями Армении.

В сообщении также отмечается, что Венецианская комиссия выразила сожаление по поводу того, что поправки, которые не предусматривают такой переходный период, были внесены в Национальное собрание сегодня, в день принятия Мнения.

"Я призываю все органы власти руководствоваться рекомендациями Венецианской комиссии по преодолению конституционного кризиса путем беспрепятственного выполнения соответствующих положений Конституции 2015 года и в соответствии со стандартами Совета Европы", - заключила Генеральный секретарь СЕ.

Отметим, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение проголосовали 88 депутатов, против - 15. Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить. В результате, депутаты решили внести изменения в Конституцию самостоятельно.