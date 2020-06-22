Понедельник, 22 Июня 2020 15:27

АрмИнфо. Партия <Процветающая Армения> не примет участие во внеочередном заседании парламента. Об этом 22 июня в беседе с журналистами заявила депутат от ППА Наира Зограбян.

Депутат заметила, что изначально мнения во фракции разделились. <Была точка зрения о том, что в заседании следует принять участие и представить нашу точку зрения, наши подходы. Однако, в итоге мы приняли решение не принимать участия в заседании>,- отметила Зограбян.

Депутат также заявила, что предстоящим заседанием закладывается основа для конституционного переворота в Армении. <Закладываются основы установления диктатуры в Армении, мы не намерены принимать в этом участия>. Зограбян пригрозила депутатскому корпусу, который примет участие в заседании, политической и правовой ответственностью.

Отметим, что 22 июня в 13:00 созвано внеочередное заседание парламента, на котором будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в Конституцию страны.