Понедельник, 22 Июня 2020 14:27

АрмИнфо.Компания GeoProMining,в рамках Дня медицинского работника,приняла решение премировать 500 сотрудников медицинских учрежденийв регионах присутствия активов компании в Армении.



Компания в сотрудничестве с медучреждениями ежедневно ведет борьбу против пандемии. Компания такжедостигла договоренности с ведущими лабораториями и за счет собственных средств проводит массовое тестирование работников на производственных активах с целью выявления реальных и потенциальных рисков.

Президент GeoProMiningРоман Худолий:

«Дорогие медработники, примите поздравления по случаю Вашего профессионального праздника! Уже продолжительное время медицинские работники: врачи, медсестры, администрации медучреждений, водители и врачи бригад скорой помощи, работники лабораторий и амбулаторий находятся на передовой необъявленной войны- пандемии. Этот вызов Вы приняли достойно! Вы боретесь с эпидемией, спасая жизни миллионов людей, при этом подвергая опасности свою жизнь.

И это не просто оценка деятельности медработников, а лишь попытка вернуть Вам часть того человеколюбия, которым Вы делитесь сегодня с обществом. Низкий поклон Вам за службу, за профессионализм и самоотверженность, с которым Вы выполняете свой долг »





В условиях карантинных мер из-за коронавирусной инфекции GeoProMining, на армянских активах которой работают порядка 2500 человек, принимает дополнительные меры для санитарной профилактики и противодействия распространению вируса, соблюдая все решения и требования комендатуры.С целью санитарно-эпидемиологической профилактики на предприятиях компании проводится круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации; из единого центра координируется деятельность служб по вопросам профилактики и своевременного выявления заболевания, медицинские работники увеличили количество обходов и осмотров. На предприятиях обеспечен запас дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров и средств индивидуальной медицинской защиты. Регулярно проводится периодическая межсменная профилактическая дезинфекция транспорта и рабочих мест.



Компания также реализуетантикризисные гуманитарные и социальные проекты, общий бюджет которых превышает 60 млндрамов. В частности, в условиях чрезвычайного положения, компания дважды направила 60 тонн гуманитарной продовольственной помощи 2600 семьям, которые не имеют постоянногозаработка. Также компания оказала финансовое содействие ветеранам Великой отечественной войны, семьям погибших в Арцахской войне.



В рамках Дня защиты детей компания реализовала в Армении ряд программ, направленных на поддержку детского здравоохранения. А именно, GeoProMiningоказала финансовое содействие 160 детям с ограниченными возможностями для приобретения медикаментов в общинах воздействия компании (в Гегаркуникской, Араратской и Сюникской областях).В центре постоянного внимания компании находятся дети, страдающие гематологическими и неврологическими заболеваниями.