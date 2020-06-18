Четверг, 18 Июня 2020 20:25

АрмИнфо. По положению на 17 июня с.г. Инспекционными органами Армении в условиях режима чрезвычайного положения было проведено 30 169 проверок, из коих только 883 за последний день.

В результате выявленных нарушений по положению на отчетную дату Комендант принял решение о приостановлении деятельности 3143хозсубъектов.

Все инспекционные органы (здравоохранения и труда РА, безопасности продуктов питания РА, градостроительной, технической и пожарной безопасности РА, образования, надзору за рынком), осуществляющие проверки, предоставили необходимые консультации хозсубъектам, вместе с тем были даны указания по незамедлительному устранению нарушений.-