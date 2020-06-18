Четверг, 18 Июня 2020 17:54

АрмИнфо. Уголовный Апелляционный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении последнего. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Согласно решению судьи, мера пресечения в отношении Кочарян будет изменена, второй президент Армении будет освобожден под залог в 2 миллиарда драмов.

Отметим, что суд первой инстанции под председательством судьи Анны Данибекян 13 июня отклонил три ходатайства стороны защиты об освобождении Кочаряна – под личное поручительство экс-премьеров Армении ВазгенаМанукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьер-министр АрцахаАнушавана Даниеляна. Об освобождении под залог, и об изменении меры пресечения в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что жалоба стороны защиты была удовлетворена частично. Суд полностью удовлетворил жалобу по части залога, а по части личного поручительства нет.