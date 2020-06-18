Четверг, 18 Июня 2020 17:01

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в военном параде в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает АПА, об этом президент Ильхам Алиев сказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Азербайджана выразил сожаление в связи с невозможностью участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве по причине продления карантинных мероприятий в Азербайджане. Алиев отметил, что АР будет представлена на этом мероприятии министром обороны и 75 военнослужащими Азербайджанской Армии.

Владимир Путин сообщил, что относится с пониманием к ситуации.

Ранее, премьер-министр РА Никол Пашинян и президент Белоруссии подтвердили свое участие в Параде в Москве. По красной площади под знаменем 89-ой Таманской стрелковой дивизии пройдут и армянские ВС, которые уже находятся в Москве и принимают участие в репетициях Парада.

Отметим, что 11 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия получила подтверждение от 12 глав государств о намерении посетить парад Победы в Москве 24 июня, большинство стран-членов СНГ.

2 июня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что участие в параде примут около 14 тыс. человек. Он отметил, что на мероприятие страна пригласила парадные расчеты 19 государств.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.