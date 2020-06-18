Четверг, 18 Июня 2020 16:52

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Ален Симонян считает, что глава Европейской народной партии Дональд Туск должен быть более сдержанным и не вмешиваться в дела армянского народа.

Об этом Симонян заявил 18 июня в беседе с журналистами, комментируя вчерашнее заявление Туска о том, что ЕНП обеспокоена многочисленными случаями отступления демократии в Армении. Правда в <Твитере>, на источник, на который ссылаются СМИ, этого заявления нет.

По словам Симоняна, ранее Туск выступал с подобными заявлениями касаясь Грузии и Украины. <Дело в том, что Дональд Туск смотрит на Армению глазами Сержа Саргсяна, но это неверная позиция. Дело в том, что глаза Сержа Саргсяна оторваны от реальности. Это глаза человека, который уже очень давно отошел от народа Армении, от страны в целом, данное мнение никак не связано с реальностью>,- подчеркнул Симонян.

<Я не считаю, что позиция руководителя межпартийной организации является реакцией международных структур. Оценка представителей международных структур в отношении Армении напротив, довольно положительная. Так, например глава Венецианской комиссии весьма положительно высказался о процессах, происходящих в Армении>,- заключил вице-спикер.