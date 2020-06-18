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 Четверг, 18 Июня 2020 16:50
Карина Манукян

Депутат: Гагик Царукян был, остается и будет при любых обстоятельствах главой <Процветющей Армении>

Депутат: Гагик Царукян был, остается и будет при любых обстоятельствах главой <Процветющей Армении>

АрмИнфо.Гагик Царукян останется во главе фракции <Процветающая Армения>. Об этом 18 июня в беседе с журналистами заявил секретарь фракции Арман Абовян.

 

<Царукян был, остается и будет при любых обстоятельствах главой нашей партии>, - заявил Абовян, отвечая на вопрос касательно возможной смены руководства ППА. Депутат также не преминул отметил, что на сегодняшний день от многих граждан поступают предложения войти в состав <Процветающей Армении>. По его словам, власти осуществляют против партии определенную политику, обеспечивая <слив> грязной информации, однако он выразил уверенность в том, что этот <информационный мусор> не будет иметь ожидаемого воздействия. Абовян также сообщил, что с другими оппозиционными силами со стороны ППА ведутся конструктивные переговоры, подробности которых, между тем, он отказался предоставить.

 

Напомним, что 14 июня, после вызова лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна на допрос, ряд его сторонников вышли на улицы и предприняли попытки перекрыть движение. В отношении 252 лиц было применено административное задержание. Ранее в тот же день в доме Царукяна проводились обыски, после чего он был вызван в СНБ на допрос.  Царукян назвал происходящее политическим преследованием, между тем СНБ сообщила о трех уголовных делах, в которых фигурирует политик. Так, согласно следствию, руководство и остальные члены партии <Процветающая Армения> в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток в 2017 году, причем это делалось под предлогом благотворительности. По другому делу компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино, в результате чего государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов. Еще одно уголовное дело касается компании, связанной с Царукяном, которая незаконно присвоила земельные участки, и государству был нанесен ущерб в 342 миллиона драмов (порядка 685 тысяч долларов).

 

Ранее Царукян был лишен депутатской неприкосновенности, и парламент одобрил также ходатайство о лишении его свободы. На сегодняшний день суд продолжает рассматривать ходатайство об аресте Царукяна. 

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