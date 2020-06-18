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 Четверг, 18 Июня 2020 13:00
Давид Степанян

Глава ОС: Царукян пошел на политизацию очевидной уголовщины с целью самозащиты

Глава ОС: Царукян пошел на политизацию очевидной уголовщины с целью самозащиты

АрмИнфо. Заведенные в отношении Царукяна угловные дела имеют предысторию в многие месяцы. И об этих делах ему самому прекрасно было известно. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении Степан Сафарян.

"Я исключаю, что ему не стало известно об этих делах от допрошенных в их рамках людей или следственных действиях, тем или иным способом. Очевидно, что Царукян пошел на политизацию очевидной уголовщины с целью защититься от справедливых вопросов и обвинений следствия. Меж тем, мы видим, что предпринимательская деятельность без лицензии, нанесение вреда государству, массовая раздача взяток и фальсификации на выборах - банальные уголовные дела", - заметил он.

По оценкам Сафаряна, из опубликованых СНБ в том числе "векселей" царукяновских депутатов наглядно видно как жила дореволюционная Армения, какие "выборы" в ней проводились. Как уровень за уровнем узурпировалась и присваивалась политическая власть, извращалась сама суть демократических выборов, народного волеизъявления в стране.

"Депутат должен действовать по совести и исходя из собственных убеждений - гласит наша Конституция. Но мы видим, что "процветающие" депутаты подписывали векселя, обязывающие их подчиняться не программам или идеям партии, а прихотям ее лидера- олигарха. И это не считая иных отвратительных историй, связанных с финансами, подлогами и фальсификациями. Это бедствие и справедливости ради необходимо отметить, что аналогичным делом была занята и бывшая правящая РПА", - убежден глава ОС.

В распространенном Службой национальной безопасности 16 июня по итогам обыска дома лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна видео отчетливо видны, изъятые в доме у Царукяна, письменные обязательства депутатов отказаться от мандатов в случае появления у лидера партии подобного желания. А также их клятвы и обязательства "не болтать лишнего", не предавать и все согласовывать лично с Царукяном. В частности опубликованы клятвы Сергей Багратяна, Наиры Зограбян, Наполеона Азизяна, Тиграна Уриханяна. Азизян и Уриханян уже признали подлинность "политических векселей".

В этом свете, Сафарян усматривает необходимость выделения проблем связанных с узурпацией власти на выборах в отдельное уголовное дело. На его взгляд, партии ставшие частью процесса отъема власти у народа посредством грубейших нарушений норм Конституции и ценой низвержения конституционного строя должны стать объектом тщательного расследования.

17 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ещё в 2017 году он написал законопроект, предполагающий роспуск партий, замешанных в системной раздаче взяток и фальсификации выборов. "Думаю, что настала необходимость возвращения данного законопроекта в повестку с целью запрета подобных партий", - подчеркнул премьер.

"Подвергаемых уголовному преследованию "бывших" становится все больше и больше. И все они, естественно, выражают намерение "идти до конца". В рамках этих уголовных дел "конец" может быть один - исполнительная трудовая колония.  В политическом плане их намерение "идти до конца означает попытку свержения законного, легитимного правительства. В обоих случаях власть должны делать превентивные, шаги в рамках правового поля", - подытожил глава ОС.

16 июня парламентское большинство - блок "Мой шаг" лишило председателя партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности, разрешив уголовное преследование в его отношении. Чуть позже они же удовлетворили ходатайство генпрокурора Артака Давтяна о лишении Царукяна свободы. Партия Царукяна и "Просвещенная Армения" в тайном голосовании участия не приняли.

Ранее СНБ сообщила о недополученных госбюджетом в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса более $60 млн. После чего спецслужбы информировали общество о еще двух уголовных делах. Первое связано с раздачей взяток во время предвыборной кампании 2017 года, второе с присвоением земельных участков в селе Ариндж.

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