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 Воскресенье, 14 Июня 2020 18:01
Александр Аванесов

СНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 года

СНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 года

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении 14 июня распространила сообщение  о многочисленных случаях раздачи предвыборных взяток со стороны руководства и партийного актива "Процветающей Армении" во время выборов в парламент 2017 года.

В сообщении ведомства отмечается, что руководство и остальные члены партии в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток. В рамках следственных действий проведены около 40 обысков, изъяты компьютеры, документы и электронные носители. СНБ отмечает, что деньги раздавались под предлогом благотворительности.

Ранее  СНБ сообщало  о еще одном уголовном деле, согласно которому  компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино. В результате действий  государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов.

Напомним, в доме Царукяна с утра 14 июня проводились обыски. Затем он отправился в СНБ на допрос. По случайности или нет в СНБ вызван и бывший председатель Счетной Палаты Ишхан Закарян, который был в тесных отношениях с Гагиком Царукяном.  

Царукян назвал происходящее политическим преследованием.

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