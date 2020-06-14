Воскресенье, 14 Июня 2020 18:01

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении 14 июня распространила сообщение о многочисленных случаях раздачи предвыборных взяток со стороны руководства и партийного актива "Процветающей Армении" во время выборов в парламент 2017 года.

В сообщении ведомства отмечается, что руководство и остальные члены партии в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток. В рамках следственных действий проведены около 40 обысков, изъяты компьютеры, документы и электронные носители. СНБ отмечает, что деньги раздавались под предлогом благотворительности.

Ранее СНБ сообщало о еще одном уголовном деле, согласно которому компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино. В результате действий государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов.

Напомним, в доме Царукяна с утра 14 июня проводились обыски. Затем он отправился в СНБ на допрос. По случайности или нет в СНБ вызван и бывший председатель Счетной Палаты Ишхан Закарян, который был в тесных отношениях с Гагиком Царукяном.

Царукян назвал происходящее политическим преследованием.