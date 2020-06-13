﻿
 Суббота, 13 Июня 2020 14:01
Ани Мшецян

Мане Геворкян: Правоохранительные органы проверяют информацию об утечке данных зараженных коронавирусом граждан

Мане Геворкян: Правоохранительные органы проверяют информацию об утечке данных зараженных коронавирусом граждан

АрмИнфо.Правоохранительные органы проверяют достоверность информации об утечке данных о гражданах, зараженных коронавирусом с целью выявления возможного источника распространения данной информации. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Геворкян отметила, что в случае подтверждения либо опровержения данной информации будет распространено соответствующее заявление.

Отметим, что недавно медиаэксперт Самвел Мартиросян заявил, что азербайджанские хакеры опубликовывали данные граждан Армении зараженных коронавирусом. По его словам, они в общей сложности опубликовали данные 3500 граждан. Мартиросян заявил, что по словам хакеров, был взломан сайт Министерства здравоохранения Армении. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Аналитик: Переплет политических интересов загнал в ловушку даже многоопытного ЦарукянаАналитик: Переплет политических интересов загнал в ловушку даже многоопытного Царукяна
СНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 годаСНБ Армении сообщает о крупных предвыборных взятках во время парламентских выборов 2017 года
Политолог: Не исключено, что Царукян взял фальстартПолитолог: Не исключено, что Царукян взял фальстарт
ППА и Дашнакцутюн выступили с заявлениямиППА и Дашнакцутюн выступили с заявлениями
Г.Царукян: Действия властей являются политически мотивированнымиГ.Царукян: Действия властей являются политически мотивированными
Читать больше



Эксперты
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Читать больше
Комментируемые
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ереван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВЕреван отреагировали на выпады Алиева в отношении Армении, напомнив об уничтожении в Чардахлу памятников героям ВОВ
Поиск по дням

2013 , 2014