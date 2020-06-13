Суббота, 13 Июня 2020 14:01

АрмИнфо.Правоохранительные органы проверяют достоверность информации об утечке данных о гражданах, зараженных коронавирусом с целью выявления возможного источника распространения данной информации. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Геворкян отметила, что в случае подтверждения либо опровержения данной информации будет распространено соответствующее заявление.

Отметим, что недавно медиаэксперт Самвел Мартиросян заявил, что азербайджанские хакеры опубликовывали данные граждан Армении зараженных коронавирусом. По его словам, они в общей сложности опубликовали данные 3500 граждан. Мартиросян заявил, что по словам хакеров, был взломан сайт Министерства здравоохранения Армении.