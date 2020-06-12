Пятница, 12 Июня 2020 19:20

АрмИнфо.Фракции Национального Собрания Республики Арцах выступили с заявлением в связи с заявлениями МИД Азербайджана и трех депутатов Европарламента касательно строительства связывающей Арцах с Арменией дороги.

<10 июня в Европарламенте постоянные докладчики по вопросам Армении и Азербайджана и глава делегации распространили совместное заявление по поводу строительства новой магистрали, связывающей Республику Арцах с Республикой Армения. Мы придаем большое значение шагам по защите прав человека в разных странах мира и строительству новой дороги, связывающей Республику Арцах с Республикой Армения, и вновь подтверждаем нашу поддержку подобным усилиям.

Подтверждаем также приверженность Республики Арцах мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и придаем важность полноценному участию официального Степанакерта во всех этапах переговорного процесса.

В то же время констатируем, что вышеупомянутое заявление трех депутатов Европарламента является весьма субъективным и предвзятым по своему характеру, а подобные подходы, как показал опыт, всегда оказывали негативное влияние на усилия, направленные на сохранение мира и стабильности в нашем регионе, в направлении которых на протяжении многих лет осуществляют свою деятельность страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

О субъективном подходе вышеупомянутых депутатов свидетельствует и то, что агрессивная и армяноненавистническая политика Азербайджана никогда не удостаивалась от них никакой реакции.

Призываем парламентские структуры, общественных и политических деятелей осудить любой подобный шаг, строго следуя нормам и принципам международного права>, - говорится в заявлении.

Добавим, что 10 июня члены Европарламента приняли совместное заявление председателя делегации Марины Кальюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении Траяна Бэсеску, постоянного докладчика по Азербайджану Желяны Зовко, в котором подвергли критике строительство новой трассы между Арменией и Арцахом. Напомним, что о проекте строительства 150-километровой дороги Капан-Гадрут было объявлено еще летом прошлого года.