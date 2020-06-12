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 Пятница, 12 Июня 2020 18:00
Давид Степанян

Аналитик: Запретить арцахцам иметь связь с миром не может никто

Аналитик: Запретить арцахцам иметь связь с миром не может никто

АрмИнфо.Спрашивать у Баку разрешение на строительство дороги - полная нелепица. Ни для кого не секрет, что Арцах уже 30 лет ничего не спрашивет у Азербайджана и стоит на пути воссоединения с Арменией.  Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

11 июня cопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству Европарламента по Азербайджану, Грузии и Армении Марина Кальюранд, постоянный докладчик по Армении Траян Бэсеску и докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко выступили с совместным заявлением относительно строительства новой автодороги, связывающей Арцах и Армению. Выразив в этой связи обеспокоенность, они подчеркнули, что решение о строительстве было принято в обход властей Азербайджана.

<Строительство необходимо осуществлять. Однако, при этом, сопровождать эту работу работой дипломатов. Мы должны представлять свою правду, реальность на уровне дипломатии, на парламентских площадках. Разве кто-то может сказать, что арцахцы не имеют права общаться, сотрудничать с миром и в том числе с Арменией? Кто-то может лишить наших соотечественников этого права? Это реальность, это истина, но для того, чтобы ее знали и понимали другие, необходимо работать нам>, - подчеркнул он.

Прозвучавшее в Европарламенте заявление аналитик характеризует как результат недостаточной работы Еревана, как по парламентским, так и по дипломатическим каналам. Григорян выразил убеждение, что депутаты-заявители перед этим неоднократно общались с армянскими коллегами с целью прояснить ситуацию. Соответственно, заявление стало итогом неудовлетворительной работы именно армянской делегации.

При этом, по его оценкам, отказываться от строительства автодороги исключительно по причине невыполнения армянскими депутатами собственных функций не следует.  Особенно с учетом логики строительства - жители конфликтной зоны имеют право общения с миром до разрешения конфликта. Однако, и эта логика должна последовательно распространяться и доводиться до сведения.

<Урегулирование идет на основе трех принципов: территориальной целостности, неприменения силы и права на самоопределение. Последний принцип, безусловно, предполагает право арцахцев иметь сухопутную связь с той страной, с которой они пожелают ее иметь. Соответственно, строительство дороги из Арцаха в Армению никоим образом не может рассматриваться как нарушение территориальной целостности Азербайджана. Соответственно, заявление содокладчиков носит исключительно односторонний характер. И виноваты в этом в первую очередь мы сами>, - подытожил Григорян.

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