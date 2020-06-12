Пятница, 12 Июня 2020 17:25

АрмИнфо. Глава парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян обратился к главе Европарламента Давиду Сассоли, а также к европейским парламентария, содокладчикам по вопросам Армении и Азербайджана Траяну Бэсеску и Желяну Зовко, а также председателю делегации Марине Кальюранд, председателю группы Renew Europe Дачиану Чолошу, президенту Альянса либералов и демократов за Европу Хансу ван Баалену.

Согласно сообщению пресс-службы "Просвещенной Армении", в обращении Марукяна в частности, отмечается:

"Днями ранее были проинформированы, о совместном заявлении Траяна Бэсеска и Желяна Зовко, а также Марины Кальюранд, в котором было зафиксировано, что решение о строительстве новой магистрали между Арменией и Арцахом якобы "нарушает международное право", а его проект " не способствует установлению атмосферы доверия, мира и примирения". Евросоюз неоднократно подтверждал позицию по части того, сопредседательство Минской группы ОБСЕ должно сохранить свою ведущею роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и всегда подчеркивает поддержку всем усилиям МГ ОБСЕ, которые отвергают насилие. ЕС несколько раз призывал заинтересованные стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и подорвать посреднические усилия".

При этом Марукян добавил, что со всем недавно Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель подтвердил содействие Евросоюза мирному урегулированию конфликта.

В этой связи глава "Просвещенной Армении" указал на очевидность того, что данное заявление европарламентариев не соответствует официальной политике Евросоюза.

"Вновь, с сожалением должны констатировать, что позиция и использованные в заявлении формулировки, не только не соответствуют духу и логике переговоров по мирному урегулированию конфликта, протекающие под эгидой МГ ОБСЕ, но и напрямую противоречат им, представляя проблему в искаженном и однобоком контексте. Более того, они создают благодатную почву для азербайджанской стороны - вновь прибегнуть к угрозе применения силы, а в удобный момент применить силу", - отметил Марукян, напомнив о широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха в апреле 2016 года, к которой Баку прибег после воодушевляющих нескольких односторонних заявлений, и которые сопровождались варварскими деяниями против гражданского населения и военными преступления, и по которым возбуждены уголовные дела, уже направленные в ЕСПЧ.

"Однобокое и очевидное проазербайджанское заявление, которое не опирается ни на фактические данные о конфликте, ни на основные принципы международного права, ни на необходимые условия жизни населения Нагорно-Карабахской Республики, ни на императив дня по обеспечению соблюдения прав человека, но и не соответствует требованию о необходимости создания атмосферы по укреплению доверия, мира и примирения. Более того, оно очевидным образом препятствует переговорам, протекающим под эгидой МГ ОБСЕ, также как и явно ставит под сомнение объективность и беспристрастность авторов заявления. Учитывая вышеперечисленное, просим внести усилия Вашей политической силы и влияние для исключения подобных однобоких заявлений в будущем, их осуждение, а также пресечение действий, которые препятствуют логике и духу переговоров, протекающих в рамках МГ ОБСЕ", - подчеркнул Марукян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, вышеуказанные парламентарии 10 июня распространили совместное заявление относительно решения армянской стороны построить третью автомагистраль, соединяющую Армению и Арцаха. "В принципе, мы поддерживаем проекты, способствующие региональному сотрудничеству, установлению связей и общению между людьми Восточного соседства.

Тем не менее, решение о строительстве этой дороги было принято без согласия компетентных органов Азербайджана - в нарушение норм международного права. Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его окрестностей. В этой связи мы крайне сожалеем об этой инициативе, поскольку она не способствует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению", - отметили авторы заявления, при этом вновь заявив о неизменной поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их Основных принципов от 2009 года.

"Чтобы это посредничество имело шанс на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана добросовестно активизировать свои обязательства по переговорам о мирном урегулировании конфликта в рамках международно-признанных границ Азербайджана", - говорилось в совместном заявление представителей Европарламента.