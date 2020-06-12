Пятница, 12 Июня 2020 17:10

АрмИнфо. Нет смысла отрицать наличие информационной войны в Армении более того дезинформация в период коронавируса стала распространяться весьма активно. Об этом 12 июня в ходе специального заседания Национального Собрания Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян проинформировал о том, что поручил правоохранительным органам создать рабочую группу и найти распространителей дезинформации.

Он рассказал об одном странном случае. В такси села женщина, которая позвонила в какой-то брендовый магазин и часов и нарочито громко заявила, что является сотрудницей аппарата премьер-министра и ждет сведений о часах, которые были заказаны для премьер-министра за 35 тыс долларов. После чего женщина обещала выслать сумму денег и вышла из такси. Таксисту подобное поведение показалось подозрительным, и он проследил за женщиной, которая, пересела в другое такси. <Все это является проявлением информационной войны. Очевидно, что это организованная деятельность. Правоохранители должны выяснить, кто именно занимается распространением дезинформации, и дать соответствующую оценку этому явлению>,- подчеркнул Пашинян.