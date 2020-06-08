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 Понедельник, 8 Июня 2020 20:15
Марианна Мкртчян

Арсен Торосян: На сегодняшний день 403 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 94 - в крайне тяжелом

Арсен Торосян: На сегодняшний день 403 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 94 - в крайне тяжелом

АрмИнфо. На сегодняшний день 403 инфицированных коронавирусом пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 94 - в крайне тяжелом. Об этом 8 июня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

При этом он добавил, что в последние дни ситуации с точки зрения числа тяжелых больных стабильная, и сохраняется на отметке чуть выше 400 человек.

Он также коснулся сегодняшних показателей числа инфицированных, отметив, что таковых было на утро 8 июня 195 человек. Однако, по словам министра, это механическая цифра, и не стоит терять бдительность, поскольку накануне самая крупная лаборатория по тестированию коронавируса находилась на профилактике, и тестирование осуществлялось в меньших объемах.

Торосян также подчеркнул, что в условиях пандемии в системе здравоохранения РА были осуществлены беспрецедентные мобилизационные работы за последние десятилетия, и практически с нуля был построен коечный фонд (около 2000 коек). По его словам, действия в этом направлении продолжаются и уже привлекаются областные медцентры.  Он констатировал, что в медцентре города Веди установлено 100 коек, еще 100 в медцентре города Спитак, Дилижана - 50, Мартуни - 40, также расширяется коечный фонд в Ереване. В заключение министр еще раз призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.

По данным на 11:00 8 июня, в Армении выявлено низкое число новых случаев заражения коронавирусом - 195, в связи с тем, что Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний 7 июня был закрыт на дезинфекцию, вследствие чего его лаборатория не смогла провести тесты в обычном объеме. Выздоровели еще 85 пациентов.  Как сообщает Единый информационный центр, по данным на утро в воскресенье был зарегистрирован беспрецедентно высокий уровень инфицированных - 766 случаев. 10 человек скончалось, 294 человека выздоровело.

В общей сложности, в республике было подтверждено 13325 случаев коронавируса, выздоровели 4099 человек, скончались 211. За последние сутки болезнь унесла жизни 11- и человек в возрасте от 52-х до 88-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 8943 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 70 тыс. тестов на коронавирус. 

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