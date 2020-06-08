﻿
 Понедельник, 8 Июня 2020 13:50
Карина Манукян

CNF увеличивает финансирование для охраны леопарда в Тавушской области

CNF увеличивает финансирование для охраны леопарда в Тавушской области

АрмИнфо. Фонд природы Кавказа (CNF) увеличивает финансирование для охраны леопарда в Тавушской области Армении.

В сообщении CNF отмечается, что выявление в Тавуше, на прилегающих к общине Енокаван территориях, переднеазиатского леопарда является беспрецедентным событием последних 50-и лет. В связи с этим Фонд природы Кавказа увеличивает финансовую поддержку инициативе <Дом

эколога> с целью проведения скоординированного мониторинга на вышеуказанных территориях. Благодаря этому финансированию будет возможно привлечь новых сотрудников, приобрести топливо и другие необходимые принадлежности для организации систематических посещений и мониторинга вероятных зон обитания леопарда.

Напомним, что сотрудничество между CNF и инициативой <Дом эколога> началось еще в 2018 году, целью которого было проведение общественного мониторинга лесов Национального парка <Дилижан>. Благодаря проделанной за это время работе, положительные сдвиги в деле охраны Нацпарка очевидны. <Фонд природы Кавказа продолжит свою миссию по сохранению уникального биоразнообразия Армении>, - отмечается в сообщении.

Добавим, что за 10 лет деятельности в Армении, Фонд природы Кавказа выделил на нужды особо охраняемых природных территорий республики более 4,5 млн евро.

Напомним, что леопард был обнаружен в Тавушской области впервые за 50 лет. Последний раз животное видели на этой территории в 1970-х годах. Тавуш стал четвертой по счету областью в Армении, где живет леопард. Армянское нагорье является местом обитания Персидского или кавказского леопарда (Panthera pardus tulliana). По некоторым данным, в 1970-80-х годах в Армении леопард был довольно распространен. Но на протяжении многих лет охота на леопарда была настолько расширена, что в 1987 году. леопард вошел в Красную книгу Армянской ССР. В настоящее время король армянских гор - кавказский леопард - включен в Красную книгу РА (2010) с <критическим> статусом, а также в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) со статусом <под угрозой>. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 9 июня
Никол Пашинян посетил инфекционную больницу Никол Пашинян посетил инфекционную больницу "Норк" и Медцентр "Григор Лусаворич"
Пашинян: Саботаж в отношении правительства РА будет достойно оценен, а их авторы отправятся в мусорную корзину политической истории АрменииПашинян: Саботаж в отношении правительства РА будет достойно оценен, а их авторы отправятся в мусорную корзину политической истории Армении
Арсен Торосян: На сегодняшний день 403 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 94 - в крайне тяжеломАрсен Торосян: На сегодняшний день 403 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 94 - в крайне тяжелом
Премьер Армении: Высокопоставленные чиновники своим личным примером должны показывать важность выполнения противоэпидемиологических нормПремьер Армении: Высокопоставленные чиновники своим личным примером должны показывать важность выполнения противоэпидемиологических норм
Читать больше



Эксперты
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Читать больше
Комментируемые
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Посольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в ЕреванПосольство Армении в РФ в ближайшие дни организует три рейса из России в Ереван
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Поиск по дням

2013 , 2014