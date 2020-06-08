Понедельник, 8 Июня 2020 13:50

АрмИнфо. Фонд природы Кавказа (CNF) увеличивает финансирование для охраны леопарда в Тавушской области Армении.

В сообщении CNF отмечается, что выявление в Тавуше, на прилегающих к общине Енокаван территориях, переднеазиатского леопарда является беспрецедентным событием последних 50-и лет. В связи с этим Фонд природы Кавказа увеличивает финансовую поддержку инициативе <Дом

эколога> с целью проведения скоординированного мониторинга на вышеуказанных территориях. Благодаря этому финансированию будет возможно привлечь новых сотрудников, приобрести топливо и другие необходимые принадлежности для организации систематических посещений и мониторинга вероятных зон обитания леопарда.

Напомним, что сотрудничество между CNF и инициативой <Дом эколога> началось еще в 2018 году, целью которого было проведение общественного мониторинга лесов Национального парка <Дилижан>. Благодаря проделанной за это время работе, положительные сдвиги в деле охраны Нацпарка очевидны. <Фонд природы Кавказа продолжит свою миссию по сохранению уникального биоразнообразия Армении>, - отмечается в сообщении.

Добавим, что за 10 лет деятельности в Армении, Фонд природы Кавказа выделил на нужды особо охраняемых природных территорий республики более 4,5 млн евро.

Напомним, что леопард был обнаружен в Тавушской области впервые за 50 лет. Последний раз животное видели на этой территории в 1970-х годах. Тавуш стал четвертой по счету областью в Армении, где живет леопард. Армянское нагорье является местом обитания Персидского или кавказского леопарда (Panthera pardus tulliana). По некоторым данным, в 1970-80-х годах в Армении леопард был довольно распространен. Но на протяжении многих лет охота на леопарда была настолько расширена, что в 1987 году. леопард вошел в Красную книгу Армянской ССР. В настоящее время король армянских гор - кавказский леопард - включен в Красную книгу РА (2010) с <критическим> статусом, а также в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) со статусом <под угрозой>.