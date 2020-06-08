Понедельник, 8 Июня 2020 12:58

АрмИнфо. Среди 200 стран мира, Армения заняла 81 место в рейтинге безопасности по COVID-19 и оценке рисков.

Рейтинг, составленынй организацией Deep Knowledge Group, основан на 130 качественных и количественных параметров, с учетом таких факторов, как эффективность карантинных мер, мониторинг, диагностика. В итоге в первую пятерку вошли Швейцария, Германия, Израиль, Сингапур и Япония. Первую десятку замыкают Австрия, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Из стран Южного Кавказа, Грузия занимает 39-ое место, Азербайджан - 75- ое, Армения - 81-ое. Турция оказалась на 37-ом месте, США – на 58-ом, Россия - 61-ом, Беларусь - 63-ем, Украина - 66-ом, Казахстан - 71-ом, а Иран - на 73-ем. Молдова распложилась на 82-ом месте, Кыргыстан - 108- ом, Узбекистан - 121-ом, Таджикистан - 124-ом, Туркменистан - 131-ом. Самыми небезопасными странами оказались Афганистан, Республика Чад, Мали, Руанда и Судан.

В общей сложности, в Армении было подтверждено 13325 случаев коронавируса, выздоровели 4099 человек, скончались 211. На данный момент фактическое лечение получают 8943 пациентов.