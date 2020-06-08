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 Понедельник, 8 Июня 2020 12:25
Карина Манукян

В связи с Covid-19 увеличено число дежурных врачей МЧС, работающих в режиме 24/7

В связи с Covid-19 увеличено число дежурных врачей МЧС, работающих в режиме 24/7

АрмИнфо. В связи с Covid-19 увеличено число дежурных врачей МЧС, работающих в режиме 24/7. Об этом говорится в обращении главы МЧС РА Феликса Цолакяна.

<Принимая во внимание загруженность службы скорой медицинской помощи (1-03) и горячей линии Министерства здравоохранения, по моему поручению, число дежурных врачей МЧС, работающих в режиме 24/7, удвоилось. В случае любой проблемы можете позвонить по круглосуточно действующему номеру 911, и врачи МЧС окажут бесплатную медицинскую консультацию.

Из-за инфекции Covid-19 и других обстоятельств граждане, которые нуждаются в психологической помощи, могут связаться с нашими психологами по следующим телефонным номерам, работающим в режиме 24/7: 060 712 444, 010 360 684.  При необходимости также можете получить дистанционную психологическую поддержку с помощью видеосвязи, связавшись через Viber по номеру +374 41 911 006. Пожалуйста оставайтесь дома и строго следуйте инструкциям Комендатуры>, - говорится в обращении.

В общей сложности, в республике было подтверждено 13325 случаев коронавируса, выздоровели 4099 человек, скончались 211. На данный момент фактическое лечение получают 8943 пациентов.

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