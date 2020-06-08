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 Понедельник, 8 Июня 2020 12:24

Казахстан идет курсом прогрессивных реформ   

Казахстан идет курсом прогрессивных реформ   

АрмИнфо.В Казахстане реализуется крупный пакет политических реформ, которые открывают новый этап в последовательной либерализации общественно-политической жизни. Они затрагивают дальнейшее развитие базовых институтов демократии – права граждан на мирные собрания, организацию выборов и деятельность политических партий.

В конце мая т.г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд важных для дальнейшего общественно-политического развития страны законов. Среди них – «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях».

Эти законы и предусмотренные ими нововведения – часть политических реформ, выдвинутых Президентом страны в рамках Национального совета общественного доверия. Их принятие – важный шаг на пути к воплощению концепции «слышащего государства» и повышению роли гражданского общества. Новые правовые нормы еще более укрепляют в Казахстане такие ценности, как плюрализм мнений, альтернативные взгляды, конструктивная позиция и ответственность. 

Так, новый закон о митингах значительно упрощает правовое регулирование мирных собраний. В процессе создания законопроекта принимали участие независимые эксперты, гражданские активисты, правозащитники, неправительственные организации. Результатом многоуровневого общественного обсуждения стало расширение изначально заложенных правительством положений в сторону дальнейшей либерализации.

Закон полностью соответствует 21-й статье Международного Пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В документе прописаны базовые принципы мирных собраний: они должны быть законны, добровольны, не носить насильственного характера и не представлять опасности ни для государства, ни для граждан. Также исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов.

Теперь в городах Казахстана будут организованы публичные площадки для проведения гражданами мирных собраний, а процедура уведомления о мирных собраниях сократится с 15-ти до 5 дней.

Прежний закон был принят 25 лет назад и, по мнению казахстанских экспертов и международных наблюдателей, давно требовал концептуального пересмотра. Новый закон 2020 года полностью соответствует международным стандартам — принципам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 21 статье международного Пакта о гражданских и политических правах. Законом обеспечивается самое главное – право на волеизъявление.

В новом документе чётко прописаны базовые принципы мирных собраний: они должны быть законны, добровольны, не носить насильственного характера и не представлять опасности ни для государства, ни для граждан. То есть соблюдены принципы прав человека — «разрешено всё, что не запрещено» и «твои права заканчиваются там, где начинаются права других».

Таким образом, закон «О мирных собраниях» стал подтверждением успешной реализации концепции «слышащего государства», которую провозгласил Президент К.Токаев.

Совершенствуется законодательство о выборах. Новые законы еще более усилят права женщин и молодежи на участие в политической жизни страны. Они предусматривают введение обязательной 30% квоты для женщин и молодых лиц до 29 лет в избирательных партийных списках.

Сейчас Парламент Казахстана представлен женщинами на 22% (средний показатель представленности женщин в законодательных органах ОЭСР – 30%). В Мажилисе Парламента (Нижняя Палата) количество женщин – 29 человек, в Сенате – 6 человек, а молодые люди в возрасте до 29 лет в Парламенте пока не представлены.

В маслихатах (местные представительные органы) представленность женщин составляет порядка 22% или 740 женщин, а молодежи всего 53 депутата в возрасте до 29 лет. Всего по Казахстану общее количество депутатских мандатов в маслихатах – 3335.

По статистике, сегодня в Казахстане проживают более 4,5 млн. экономически активных женщин и 2,8 млн. молодежи в возрасте от 20 до 29 лет. Отныне на выборах депутатов местного представительного органа и нижней палаты Парламента будут шире участвовать указанная категория граждан.

В целом политика квотирования является достаточно широко распространенной международной практикой. Специальные партийные квоты применяются в странах Европы и наиболее распространены в Германии, Норвегии, Франции и Бельгии, где данные нормы закреплены законодательно.

Введение в Казахстане новым законом специальных квот – станет стимулом для молодого поколения казахстанцев и для женщин к активному участию в политической жизни страны. Действие новых правовых норм будет реализовано в 2021 году – год очередных выборов в Мажилис Парламента (предыдущие парламентские выборы проводились в 2016 году, согласно Конституции РК срок полномочий депутатов Мажилиса Парламента составляет 5 лет).

Подписанные Президентом страны поправки в Конституционный закон «О выборах» и Закон «О политических партиях» стали важной частью пакета реформ, которые продолжают модернизацию политической системы Казахстана.

Снижение порогового числа подписей для создания политического объединения, которое сможет участвовать в выборах, с 40 тысяч до 20 тысяч человек – важный шаг для дальнейшего развития партийной системы Казахстана.

Так, изменения, внесенные в законодательство, будут способствовать росту влияния партий на политические процессы в стране. Они облегчают порядок создания новых политических партий и общей активизации партийной жизни в стране, что, как ожидается, положительно скажется на процессах разработки и принятия государственных решений. На сегодня в Казахстане зарегистрировано и действуют 6 политических партий.

Предусмотренные в законах меры в совокупности направлены на переформатирование общественно-политического пространства, повышение конкуренции в партийном поле, придание более инклюзивного, сбалансированного характера выборным органам.

Наряду с важнейшими вопросами повышения качества жизни казахстанцев и усиления социальной политики серьезные шаги Президент Казахстана делает в области совершенствования действующей политической системы.

В 2019 году в своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев четко обозначил ключевые принципы своей управленческой политики – это «Преемственность. Справедливость. Прогресс». И уже в течение своего первого года на посту Президента Казахстана он успешно реализует эти принципы на законодательном уровне.

Преемственность – обеспечена усилением роли молодежи в политической жизни страны, тем самым обеспечивается подготовка молодого поколения казахстанских управленцев, которые в будущем будут продвигать эффективное развитие государства.

Справедливость – реализована развитием гендерного баланса посредством квот для женщин в представительных органах страны, а также укреплением прав граждан на мирные собрания и новыми возможностями для деятельности политических партий.

Прогресс – в целом отражается в последовательном движении Казахстана по пути политической модернизации и расширения демократических практик в жизни государства.

И на примере принятого пакета политических реформ, видно, что, воплощая в жизнь концепцию «слышащего государства», Президент К.Токаев, как и обещал, учитывает в первую очередь запросы граждан. Тем самым, на новом историческом этапе Казахстан продолжает укрепление демократии, курс на развитие которой был изначально и сознательно выбран народом республики почти три десятилетия назад.

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