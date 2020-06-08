Понедельник, 8 Июня 2020 12:19

АрмИнфо.Отныне на территорию Арцаха смогут въезжать только граждане с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом в прямом эфире в Facebook заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

<Мы каждый день разрешаем въезжать на территорию Арцаха гражданам, которе вполне могут быть вирусоносителями; это крайне трудно контролировать или запрещать. Сегодня в Комендатуру поступит распряжение, согласно которому отныне в Арцах смогут въезжать только граждане, имеющие соответствующую справку об отрицательном тесте на коронавирус. Это жесткое требование, но оно должно быть обязательно выполнено. Оно относится также к военнослужащим, которые въезжают и выезжают из Армении: на КПП будет организовано их быстрое тестирование>, - сообщил Арутюнян. Он также отметил, что в случае свадеб и похорон будут установлены жесткие правила, поскольку самым большим источником распространения коронавируса являются похоронные мероприятия.

Президент отметил, что в Арцахе число случаев COVID-19 - небольшое, и ситуация контролируется. Касаясь Армении, он выразил надежду, что после пика распространения коронавируса будет зафиксирован спад.

По последним даннм, в Арцахе в целом выявлено 59 случаев коронавируса, 31 пациент выздоровел, 74 граждан находятся в изоляции. В общей сложности, было проведено 1192 тестов на COVID-19. В сявзи с эпидемиологической обстановкой, в Арцахе действует режим чрезвычайной ситуации.