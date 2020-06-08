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 Понедельник, 8 Июня 2020 12:14
Карина Манукян

В Армении за минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек

В Армении за минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек

АрмИнфо.По данным на 11:00 8 июня, в Армении выявлено низкое число новых случаев заражения коронавирусом - 195, в связи с тем, что Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний 7 июня был закрыт на дезинфекцию, вследствие чего его лаборатория не смогла провести тесты в обычном объеме. Выздоровели еще 85 пациентов.

Как сообщает Единый информационный центр, по данным на утро в воскресенье был зарегистрирован беспрецедентно высокий уровень инфицированных – 766 случаев. 10 человек скончалось, 294 человека выздоровело. 

В общей сложности, в республике было подтверждено 13325 случаев коронавируса, выздоровели 4099 человек, скончались 211. За последние сутки болезнь унесла жизни 11-и человек в возрасте от 52-х до 88-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 8943 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 70 тыс. тестов на коронавирус.

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