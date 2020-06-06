Суббота, 6 Июня 2020 16:34

АрмИнфо.В Армении создан новый триаж-центр по приему, диагностике и транспортировке пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян.

Новый триаж-центр будет действовать с 6-го июня на базе Национального центра ожогов. До сегодняшнего дня данную функцию выполняла только клиническая инфекционная больница <Норк>. <Новый центр на данный момент имеет 65 койко-мест и еще 9 реанимационных коек. В течение несколько дней коечный фонд увеличится еще на 58 коек. В общей сложности, у нас будет 132 дополнительных койко-мест. Хочу особо подчеркнуть, что центр не будет осуществлять амбулаторное обслуживание, а будет руководствоваться специальными процедурами триажа (медицинской сортировки пациентов - ред.), на основе чего <Скорая помощь> Еревана будет доставлять пациентов в центр>, - проинформировал министр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 12364 случаев коронавируса, выздоровели 3720 человек, скончались 190. На данный момент фактическое лечение получают 8385 пациентов.