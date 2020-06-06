Суббота, 6 Июня 2020 16:28

АрмИнфо.В Армении ужесточен контроль над изолированными и контактирующими с зараженными COVID-2019 гражданами. Как сообщает пресс-служба правительства, полная информация о последних будет собрана на единой информационной платформе <Армед>.

Согласно источнику, в отношении самоизолированных или контактирующих граждан, которые покинут место своей самоизоляции будут применяться штрафные санкции. В частности, нарушителям карантинного режима грозит штраф от 100 тыс. до 250 тыс. драмов, нарушителям режима изоляции и самоизоляции - от 300 тыс. до 500 тыс. драмов (или арест на месяц), в случаях заражения двух и больше лиц, и причинения вреда здоровью - штраф 500 до 700 тыс. драмов (или арест от 1 до 3 месяцев), в результате заражения , которое привело к летальному исходу - гражданин лишается свободы сроком от 2 до 4 лет. Сообщается, что на данный момент тяжелых случаев зарегистрировано не было, однако уже составлено свыше 100 протоколов. По словам советника вице-премьера РА Баграта Бадаляна, ужесточенный контроль необходим с точки зрения обеспечения общественного здоровья, национальной безопасности, экономики, здравоохранительной системы.

В целях контроля, как говорится в сообщении, Армения разделена на 119 поясов, в каждом из коих есть представители правоохранительных органов, здравоохранительной системы, которые раз в день звонят самоизолированным гражданам, интересуются состоянием здоровья, местом нахождения, совершают визиты без предупреждения. Отметим, что по данным на 11:00 6 июня, в Армении выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 207 пациентов. В общей сложности, в республике было подтверждено 12364 случаев коронавируса, выздоровели 3720 человек, скончались 190. За последние сутки болезнь унесла жизни 7-и человек в возрасте от 56-и до 92-х лет; у всех них, кроме одного, были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 8385 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 66674 тест на коронавирус.