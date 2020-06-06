Суббота, 6 Июня 2020 13:40

АрмИнфо.Лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян просто обеспокоен ходом ряда уголовных дел, касающихся отмывания денег, раздачи избирательных взяток, уклонения от налогов и коррупции. Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс- секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян, отвечая на критику Царукяна в адрес правительства.

<Думаю, господин Царукян просто обеспокоен ходом ряда уголовных дел, касающихся отмывания денег, раздачи избирательных взяток, уклонения от налогов, коррупции. Если он надеется, что его политические заявления приведут к отклонению от естественного хода следствия, то это неправильный расчет, потому что в Армении все равны перед законом, а также перед законом о конфискации незаконно приобретенного имущества, который для Царукяна также может быть поводом для беспокойства>:

Накануне, в ходе заседание политсовета ППА, Царукян призвал к 100% изменению состава правительства, в частности указав на дефицит опыта у вышестоящих, из-за чего провалы, по его словам, фиксируются по всем направлениям деятельности. Царукян также заметил, что его партия ранее поддерживала вводимые изменения, в надежде, что данные народу обещания станут реальностью, теперь же, стоя перед перспективой <потери страны>, он готов встретиться с любой здравомыслящей политической силой и лицами, <озабоченными будущим страны>, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации. <Та политическая сила, личность, человек, руководитель общественной организации, которые неприемлемы народом, с нашей стороны тоже неприемлемы> - добавил Царукян.