Суббота, 6 Июня 2020 12:59

АрмИнфо. Руководитель парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц жестко ответила лидеру партии <Процветающая Армения> Гагику Царкяну, призвавшему к 100% изменению состава правительства.

Накануне, в ходе заседание политсовета ППА, Царукян в частности указал на дефицит опыта у вышестоящих, из-за чего провалы, по его словам, фиксируются по всем направлениям деятельности. Царукян также заметил, что его партия ранее поддерживала вводимые изменения, в надежде, что данные народу обещания станут реальностью, теперь же, стоя перед перспективой <потери страны>, он готов встретиться с любой здравомыслящей политической силой и лицами, <озабоченными будущим страны>, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации. <Та политическая сила, личность, человек, руководитель общественной организации, которые неприемлемы народом, с нашей стороны тоже неприемлемы> - добавил Царукян.

Между тем на своей странице в Facebook Лилит Макунц отметила: <Сожалею, что глава фракции <Процветающая Армения> рассматривает себя не с позиции преодолевающего эту тяжелую ситуацию вместе с властями и гражданами, а как частичку отвергнутых, но желающих вернуться политических сил. Да, у нас нет попытки погрязнуть в грабеже и коррупции. Да, у нас нет особняков, и мы не использовали нашу должность для основания и отнимания бизнеса. Да, мы не угнетаем и не грабим. И да, мы преодолеем эту ситуацию>