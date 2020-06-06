Суббота, 6 Июня 2020 11:25

АрмИнфо. По данным на 11:00 6 июня, в Армении выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 207 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 12364 случаев коронавируса, выздоровели 3720 человек, скончались 190. За последние сутки болезнь унесла жизни 7-и человек в возрасте от 56-и до 92-х лет; у всех них, кроме одного, были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 8385 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 66674 тест на коронавирус.