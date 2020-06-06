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 Суббота, 6 Июня 2020 11:25
Карина Манукян

В Армении число случаев коронавируса превысило 12 тысяч

В Армении число случаев коронавируса превысило 12 тысяч

АрмИнфо. По данным на 11:00 6 июня, в Армении выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 207 пациентов.

 

В общей сложности, в республике было подтверждено 12364 случаев коронавируса, выздоровели 3720 человек, скончались 190. За последние сутки болезнь унесла жизни 7-и человек в возрасте от 56-и до 92-х лет; у всех них, кроме одного, были сопровождающие хронические заболевания.  На данный момент фактическое лечение получают 8385 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 66674 тест на коронавирус. 

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