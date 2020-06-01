Понедельник, 1 Июня 2020 19:52

АрмИнфо. По предварительным расчетам, правительство Армении планирует в середине лета возобновить авиасообщение с другими странами. Об этом 1 июня в ходе брифинга заявил вице-премьер РА, комендант Тигран Авинян.

По его словам, по предварительным оценкам это будет середина июля. "Думаю, что на ближайших совещаниях комиссии по предупреждению коронавируса будут обсуждаться два важных для нас вопроса - это восстановление деятельности туристической сферы и возобновление авиасообщения", - сказал Авинян.

Логика борьбы правительства Армении в борьбе с пандемией заключалась в поэтапном подходе, продолжил комендант, добавив, что фактически прошедшие 5 месяцев были предприняты два эта мер по предупреждению распространения вируса - это запрет на передвижение и экономической деятельности с параллельным усилением и подготовкой системы здравоохранения к эпидемией. По его словам, вместе с тем велась подготовка к налаживанию производства собственных тестов.

При этом Авинян констатировал, что второй этап предполагал введение послаблений режима, с перекладыванием нагрузки на систему здравоохранения ввиду увеличение инфицированных вызванных смягчением условий ограничений. Он констатировал, что оба этапа длились 6 недель.

"Сегодня мы видим увеличение числа инфицированных, но, пока, ситуация находится под контролем и система здравоохранения справляется с нагрузкой", - сказал комендант, добавив, что завтра в Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА поступит первая партия из 350 тестов собственного производства, и плюс еще до 3000 тестов в день будет производить Институт молекулярной биологии.

В заключение комендант вновь призвал граждан соблюдать меры, озвученные комендатурой.

Меж тем, по данным на 11:00 1 июня, в Армении выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 16 пациентов. В общей сложности, в республике было подтверждено 9492 случаев коронавируса, выздоровели 3402 человека, скончались 139. За последние сутки болезнь унесла жизни восьми человек в возрасте от 63-х до 82-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. За минувший день были зафиксированы также пять случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 55-и.

На данный момент фактическое лечение получают 5896 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 58668 тестов на коронавирус.