Понедельник, 1 Июня 2020 19:22

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Черногории обновило список стран, из которых разрешен въезд и пребывание гражданам с 1 июня.

Согласно источнику, в список вошли страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также Китай всего более 100 государств. Из соседей Армении в список попали Грузия и Азербайджан.

Из партнеров Армении по ЕАЭС в список попал только Кыргызстан.

Как отметили в черногорском правительстве, решение о смягчении мер было принято на основе рекомендаций Евросоюза. В частности, въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также, где количество активных больных не более 25 на 100 тысяч населения.

Напомним, 24 мая Черногория первой из стран Европы объявила об отсутствии на ее территории активных случаев коронавируса. С 20 мая в Черногории началась первая фаза восстановления работы международных аэропортов в Подгорице и Тивате.

Изначально в Черногории планировали разрешить въезд лишь из Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Албании и Греции.

Ранее сообщалось, что Черногория готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля.