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 Понедельник, 1 Июня 2020 17:46
Марианна Мкртчян

Армения возвращается к безвизовому режиму с Ираном

Армения возвращается к безвизовому режиму с Ираном

АрмИнфо.Армения с сегодняшнего дня, 1 июня, возвращается к безвизовому режиму с Ираном. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе МИД РА.

В армянском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что 31 мая 2020 года завершился срок временного приостановления соглашения от 5 июня 2016 года между РА и ИРИ о безвизовом передвижении граждан двух стран.

"С первого июня граждане ИРИ с обычными паспортами имеют право без оформления визы пересечь государственную границу Армении.  Вместе с тем, МИД Армении напоминает, что режим ЧП продлен в республике до 13 июня, исходя из этого, ограничения по въезду и выезду в республику сохранятся до завершения режима чрезвычайного положения. МИД РА призывает граждан Армении планировать визиты в Иран лишь при крайней необходимости", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало АрмИнфо ранее, в связи с эпидемиологической ситуацией, обусловленной коронавирусом нового типа, Армения  7 марта сообщила о временном приостановлении меморандума "О безвизовых поездках граждан" между правительством Республики Армения и правительством Исламской Республики Иран.

"Другим решением правительства Армении, с 7 марта для визита в РА гражданам ИРИ необходимо заранее иметь визу, для чего необходимо обратиться в посольства/консульские учреждения РА в иностранных государствах или получить визу посредством электронной системы E-VISA. Министерство иностранных дел одновременно сообщает, что посольство Республики Армения в Исламской Республике Иран работает в чрезвычайном режиме, поэтому временно прекращены консульское прием, и на территории Исламской Республики Иран въездную визу РА можно получить только посредством электронной системы E-VISA", - говорилось в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Заметим, что по данным на 1 июня число зараженых коронавирусом в Иране достигло 154 тыс. 445, при этом 121 тыс. 4 случая

выздоровления, число летальных исходов - 7878 человек, за последние сутки умер 81 человек. 2578 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Меж тем, по данным на 11:00 1 июня, в Армении выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели еще 16 пациентов. В общей сложности, в республике было подтверждено 9492 случаев коронавируса, выздоровели 3402 человека, скончались 139. За последние сутки болезнь унесла жизни восьми человек в возрасте от 63-х до 82-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. За минувший день были зафиксированы также пять случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 55-и.

На данный момент фактическое лечение получают 5896 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 58668 тестов на коронавирус

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