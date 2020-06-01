Понедельник, 1 Июня 2020 17:39

АрмИнфо.GeoProMining – диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний – в рамках Дня защиты детей реализует в Армении ряд программ, направленных на поддержку детского здравоохранения.

Так, компания оказала финансовое содействие 160 детям с ограниченными возможностями для приобретения медикаментов в общинах воздействия компании (в Гегаркуникской, Араратской и Сюникской областях).

Компания оказала финансовое содействие также Гематологическому центру имени Еляна для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Компания также направила средства на лечение детей с эпилепсией и другими неврологическими заболеваниями. GeoProMining и Фонд «Дорога жизни» достигли договоренности о включении в курацию фонда страдающих неврологическими заболеваниями детей из общин воздействия компании.



В рамках своей социальной программы «Ресурсы во благо» компания оказала финансовую поддержку ремонтным работам в недавно построенном детском инклюзивном лагере близ озера Севан «Бари кэмп» и благотворительному пансиону «Бари тнак», где дети-инвалиды получат возможность проживать вместе с родителями.



Координирующая реализацию программ ,глава департамента внешних коммуникаций и социальной политики GeoProMining Рузанна Григорян: «Ежегодно, 1 июня компания отмечает праздник День защиты детей! Он отмечается в первый день лета – самого солнечного и веселого времени года. Именно поэтому он должен быть особенно наполнен детским смехом, радостью, добротой и любовью. В связи с пандемией, мы впервые не можем проводить традиционные культурно-спортивные мероприятия и решили направить значительные средства на детские оздоровительные программы.



Очень хочется, чтобы жизнь наших детей всегда была яркой и счастливой. Уже в раннем детстве складывается характер человека, его жизненные принципы. А они во многом зависят от той среды, в которой воспитывается ребенок. Мы гордимся тем, что в нашей стране много талантливых детей, которые становятся победителями олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Мы благодарны родителям, которые делают всё возможное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, окружая их заботой; педагогам, которые по роду своей деятельности и по велению сердца помогают им реализовать себя и добиться успеха. Медперсоналу, который ежедневно борется за жизнь и здоровье больных детей. Мы также благодарны фондам, общественным организациям и донорам, которые не щадят сил для создания ресурсов для здоровья и благополучия наших детей. Наша задача сделать все возможное для формирования условий по сохранению здоровья, полноценного развития и воспитания, чтобы детство навсегда осталось в памяти наших детей как самая беззаботная пора жизни».

Отметим, что среди приоритетов социальной программы GeoProMinig «Ресурсы во благо» - культурно-спортивное воспитание, образование и здравоохранение подрастающего поколения. Это разноплановая многоступенчатая программа, охватывающая многие приоритеты; включает в себя капитальную реновацию детских садов и благоустройство школ и культурно- спортивных площадок, издание детских книг и школьных учебников, открытие инновационных интерактивных компьютерных центров, проведение детских культурно-спортивных мероприятий, поддержка высшего целевого образования и т.д.