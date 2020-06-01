Понедельник, 1 Июня 2020 16:53

АрмИнфо.Глава парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц заявила, что никакого законопроекта по решению кризиса Конституционного суда нет.

<Как мы не раз отмечали, министр юстиции Рустам Бадасян обратился в Венецианскую комиссию Совета Европы для получения заключения относительно кризиса в КС. После того, как мы получим ответ, то обсудим свои дальнейшие шаги>,- подчеркнула депутат.

В тоже время, Макунц отметила, что отмена конституционного референдума являлась необходимостью. Проведение референдума недопустимо в связи с пандемией коронавируса. <Жизни наших соотечественников важны для нас, и мы должны проявлять осторожность. Мне кажется, что наши коллеги из оппозиции должны понять нашу позицию>,- подчеркнула Макунц.

Депутат заявила, что внесение изменений в <Закон о референдуме> связано исключительно с угрозой коронавируса. <В тоже время, мы делаем все необходимое для того, чтобы Конституционный суд действовал в рамках Конституции 2015 года. Это так, более того, у нас есть обязательства по обеспечению данного соответствия>,- подчеркнула глава фракции.

Отметим, что 27 мая депутат от фракции <Мой шаг> выступил с законодательной инициативой, согласно которой предлагается внести изменения в <Закон о референдуме>. Согласно данному законопроекту предполагается, что Национальное Собрание сможет отменить принятое парламентом решение о проведении референдума. Оппозиция подвергла данный законопроект резкой критике, назвав его ложной повесткой. Оппозиционные фракции призвали власти заняться решением проблем, возникших в стране в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение проголосовали 88 депутатов, против - 15. Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отменить.