Понедельник, 1 Июня 2020 13:08

АрмИнфо.Президент Казахстана К.Токаев сегодня направил поздравительное послание Премьер-министра Армении Н.Пашиняну по случаю дня его рождения.

«В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление казахстанско-армянских отношений, основанных на добрых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям всестороннее сотрудничество двух стран и впредь будут динамично развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза»-говорится в поздравлении.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.Назарбаев в своем поздравительном письме подчеркнул, что на современном этапе Казахстан и Армению связывают дружественные и взаимовыгодные отношения.

«Убежден, что и в дальнейшем казахстанско-армянское партнерство будет крепнуть на благо наших народов»- отмечается в поздравлении.