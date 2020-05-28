АрмИнфо. МИД Грузии поздравил Армению с Днем Республики.
"Поздравляем армянский народ с Днем Первой Республики. Желаем процветания и успеха", - говорится в сообщении МИД Грузии в микроблоге в Twitter.
Армении теплые пожелания направил и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс: "Поздравляю Армению с Днем Первой Республики, желаю мира и процветания".
Свои поздравления направил и посол Германии в Армении Михаэль Йоханнес Банцафф. "Я от себя и от имени посольства ФРГ в РА сердечно поздравляю армянский народ с этим праздником. Праздником, который является исключительным в истории Армении", - отметил посол ФРГ.