Четверг, 28 Мая 2020 14:35

АрмИнфо. "Желаю, чтобы Франция всегда любила Армению так же, как она любит нас", - так посол Франции в Армении Джонатан Лакот поздравил Армению с Днем Первой Республики.

"Сегодня, 28 мая, 102-ая годовщина Первой Республики. Желаю, чтобы Армения смогла жить в своей независимости, мирно и процветая. Я желаю Армении, которая измеряет свою историю тысячелетиями иметь уверенность в своем будущем. Желаю, чтобы Армения никогда не сомневалась в своей красоте, силе и таланте. Желаю, чтобы армяне гордились тем, что подарили эту страну своим детям. Желаю, чтобы Франция всегда любила Армению так же, как Армения любит нас", - написал Лакот на своей странице в Facebook.